Atelier famille : Réalise ton cyanotype !, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

Atelier famille : Réalise ton cyanotype ! Samedi 19 septembre, 15h00 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À partir de négatifs de cartes postales et de photographies issues des collections, initiez-vous à la magie du cyanotype !

Au cours de cette atelier, le cyanotype devient un terrain de création : grâce à la linogravure ou au pochoir, des pictogrammes aux couleurs pêchues s’ajoutent et racontent les grandes activités qui ont façonné l’identité d’Allevard : la houille blanche, le ski, les forges et le thermalisme.

À partir de 6 ans. Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte.

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains 38580 Allevard-les-Bains Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 45 16 40 http://musees.le-gresivaudan.fr/ https://www.facebook.com/MuseesGresivaudan [{« type »: « phone », « value »: « 0476451640 »}, {« type »: « email », « value »: « museeallevard@le-gresivaudan.fr »}] La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

À partir de négatifs de cartes postales et de photographies issues des collections, initiez-vous à la magie du cyanotype !

©Julie Hauber