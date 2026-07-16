Réalise ton cyanotype !, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

Réalise ton cyanotype ! Samedi 19 septembre, 15h00 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Tout public dès 6 ans. Les enfants sont sous la responsabilité d’un adulte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À partir de négatifs de cartes postales et de photographies issues des collections du musée, initiez-vous en famille à la magie du cyanotype.

Cette image devient un terrain de création : grâce à la linogravure ou au pochoir, des pictogrammes aux couleurs pêchues s’ajoutent et racontent les grandes activités qui ont façonné l’identité d’Allevard : la houille blanche, le ski, les forges et le thermalisme.

Cet atelier est animé par Julie Hauber, photographe.

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains, 38580 Allevard Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm https://museeallevard-collections.le-gresivaudan.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476451640 »}, {« type »: « email », « value »: « museeallevard@le-gresivaudan.fr »}] L’exposition permanente vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire.

À partir de négatifs de cartes postales et de photographies issues des collections du musée, initiez-vous en famille à la magie du cyanotype.

© Julie Hauber