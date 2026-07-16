Dans les coulisses du musée : Focus sur le fonds photo, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

Dans les coulisses du musée : Focus sur le fonds photo Mercredi 9 septembre, 16h00 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Se présenter au musée 10 minutes avant le début de la conférence. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-09T16:00:00+02:00 – 2026-09-09T17:00:00+02:00

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains conserve près de 1500 photographies, retrançant l’histoire du pays d’Allevard du 19e au 21e siècle.

Découvrez les coulisses du travail lié à la conservation de ces documents fragiles et précieux et les enjeux de leur présentation au public.

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains, 38580 Allevard Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm https://museeallevard-collections.le-gresivaudan.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0476451640 »}, {« type »: « email », « value »: « museeallevard@le-gresivaudan.fr »}] L’exposition permanente vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire.

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains conserve près de 1500 photographies, retrançant l’histoire du pays d’Allevard du 19e au 21e siècle.

© La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains