L’avant de l’après. Explorations photographiques de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar, La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

L’avant de l’après. Explorations photographiques de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar 1 septembre 2026 – 31 octobre 2027 La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T10:00:00+02:00 – 2026-09-01T12:30:00+02:00

Fin : 2027-10-31T14:00:00+01:00 – 2027-10-31T18:00:00+01:00

Fruit d’un résidence sur le pays d’Allevard de juin 2026 à avril 2026, l’expositionL’avant de l’aprèsprésente les oeuvres de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar, photographes grenoblois.

Portant un regard nouveau sur un territoire marqué par le thermalisme, l’hydroélectricité et l’industrie, leurs photographies interrogent la place de cette mémoire dans les collections d’un musée comme en dehors de ses murs. Leurs regards se répondent pour faire apparaître les métamorphoses d’un terrioire en mouvement.

La Galerie – Musée d’Allevard-les-Bains 2B Avenue des Bains, 38580 Allevard Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm https://museeallevard-collections.le-gresivaudan.fr/ L’exposition permanente vous propose de partir à la découverte du pays d’Allevard et des activités majeures qui ont marqué son histoire.

De l’industrie métallurgique à la station thermale, en passant par les pistes de ski du Collet, vous découvrirez comment ses ressources naturelles – le minerai de fer, l’eau thermale et « l’or blanc » – ont façonné le pays d’Allevard au fil des siècles.

Ludique et diversifié, le parcours d’exposition mêle objets, multimédias, jeux, manipulations, maquette, pour découvrir et comprendre l’évolution d’un territoire de montagne riche d’histoire.

Fruit d’un résidence sur le pays d’Allevard de juin 2026 à avril 2026, l’exposition L’avant de l’après présente les oeuvres de Stéphanie Nelson et Alexis Bérar, photographes grenoblois.

© Atelier Octobre / Rb