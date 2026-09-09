Visite des coulisses : dans les réserves du musée, La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains, Allevard

Informations pratiques

Visite des coulisses : dans les réserves du musée 19 et 20 septembre La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

L’équipe de conservation vous invite à visiter les réserves du musée pour découvrir l’art de la conservation des collections : affiches, estampes, textiles et photographies vous livrent leurs secrets !

Dès 10 ans

Visite non accessible aux personnes à mobilité réduite (escalier)

La Galerie, Musée d’Allevard-les-Bains Avenue des Bains, 38580 Allevard, France Allevard 38580 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33476451640 https://www.le-gresivaudan.fr/447-la-galerie-musee-d-allevard-les-bains.htm [{« type »: « phone », « value »: « 0476451640 »}, {« type »: « email », « value »: « museeallevard@le-gresivaudan.fr »}] Collections sur la sidérurgie allevardine. Collections sur le thermalisme. Stationnements disponibles : Avenue des Bains > Parc de l’Ermitage Avenue des Bains > Parking Les Silènes / Musée Rue de la Libération > Parc des Forges

L’équipe de conservation vous invite à visiter les réserves du musée pour découvrir l’art de la conservation des collections : affiches, estampes, textiles et photographies vous livrent leurs secrets…

© Musée d’Allevard