Atelier famille Un monde sous-marin dans ma poche Lion-sur-Mer
Atelier famille Un monde sous-marin dans ma poche Lion-sur-Mer mardi 21 juillet 2026.
Lion-sur-Mer
Atelier famille Un monde sous-marin dans ma poche
2 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 10:00:00
fin : 2026-07-21 12:00:00
Date(s) :
2026-07-21
Atelier à la Bibliothèque Marcelle Corbin de 10h à 12h, animé par Laura Puech Musartdit, où enfants dès 6 ans (accompagnés) réalisent un livre accordéon sur le thème du monde sous-marin. Tarif 8 € par enfant, places limitées.
Dans cet atelier les enfants accompagnés de leur parent ou grand-parent réalisent un livre accordéon ou leporello à plier dans la poche sur le thème du monde sous-marin.
Atelier animé par Laura Puech Musartdit
Atelier destiné aux enfants à partir de 6 ans.
Places limitées.
Bibliothèque Marcelle Corbin 10h00 à 12h .
2 Rue du Général Gallieni Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie
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English : Atelier famille Un monde sous-marin dans ma poche
Workshop at the Marcelle Corbin Library from 10am to 12pm, led by Laura Puech Musartdit, where children aged 6 and over (accompanied) create an accordion book on the theme of the underwater world. Price: €8 per child, places limited.
L’événement Atelier famille Un monde sous-marin dans ma poche Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Calvados Attractivité
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