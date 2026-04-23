Saint-Lô

Atelier Familles > Carte Cravate

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous le 21 juin à 15hau musée d’art et d’histoire de Saint-Lô !

Pour célébrer la fête des pères, venez participer à une activité créative avec vos enfants.

Réservations au 02 33 72 52 55 ou musee@saint-lo.fr. .

5 Place du Champ de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55

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English : Atelier Familles > Carte Cravate

L’événement Atelier Familles > Carte Cravate Saint-Lô a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Saint-Lô