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Atelier fermier Ouverture exceptionnelle La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

Atelier fermier Ouverture exceptionnelle La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine dimanche 24 mai 2026.

Lieu : La Petite Ferme aux Merveilles

Adresse : Impasse de la Ravine

Ville : 76490 Rives-en-Seine

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Rives-en-Seine

Atelier fermier Ouverture exceptionnelle

La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 16:30:00

Date(s) :
2026-05-24

Atelier Fermier
‍ ‍ ‍ Ouvert à tous de 2 à 99 ans
️ 16 places disponibles

Venez partager un moment convivial à la ferme, accessible aux enfants comme aux adultes

Au programme

Découverte de la mini-ferme
Distribution de friandises aux animaux
Fabrication de son petit-beurre et garnissage selon les goûts de chacun
Réalisation de petits pains maison
Goûter offert
Aire de jeux pour les enfants

Une activité ludique et gourmande à vivre en famille ou entre amis

⚠️ Attention coordonnées GPS
Merci de bien vérifier votre itinéraire avant de venir

Le site se situe sur la commune de Rives-en-Seine (Villequier), mais les coordonnées GPS correspondent à la commune de Triquerville (commune limitrophe).   .

La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie  

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English : Atelier fermier Ouverture exceptionnelle

L’événement Atelier fermier Ouverture exceptionnelle Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

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