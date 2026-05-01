Atelier fermier Ouverture exceptionnelle La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine
Atelier fermier Ouverture exceptionnelle La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine dimanche 24 mai 2026.
Rives-en-Seine
Atelier fermier Ouverture exceptionnelle
La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 16:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Atelier Fermier
Ouvert à tous de 2 à 99 ans
️ 16 places disponibles
Venez partager un moment convivial à la ferme, accessible aux enfants comme aux adultes
Au programme
Découverte de la mini-ferme
Distribution de friandises aux animaux
Fabrication de son petit-beurre et garnissage selon les goûts de chacun
Réalisation de petits pains maison
Goûter offert
Aire de jeux pour les enfants
Une activité ludique et gourmande à vivre en famille ou entre amis
⚠️ Attention coordonnées GPS
Merci de bien vérifier votre itinéraire avant de venir
Le site se situe sur la commune de Rives-en-Seine (Villequier), mais les coordonnées GPS correspondent à la commune de Triquerville (commune limitrophe). .
La Petite Ferme aux Merveilles Impasse de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier fermier Ouverture exceptionnelle
L’événement Atelier fermier Ouverture exceptionnelle Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Rives-en-Seine (Seine-Maritime)
- Balade en bateau sur la Seine Quai Guilbaud Rives-en-Seine 5 mai 2026
- Une oeuvre, un invité, un café sous-marins, la vie à bord Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 5 mai 2026
- Klic-klac c’est dans la boîte Villequier Rives-en-Seine 9 mai 2026
- Comédie: Les Grands Ducs Caudebec en Caux Rives-en-Seine 9 mai 2026
- Atelier découverte au coeur de la ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine 13 mai 2026