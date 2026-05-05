Atelier feutrage à l’aiguille, réalisation d’un marque page Médiathèque l’Uni’Vert Scaër

Scaër

Atelier feutrage à l’aiguille, réalisation d’un marque page

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Avec Mana B, découvrez le circuit de la toison brute à la laine, pour réaliser ensuite un marque page à l’aiguille sur le thème de l’océan.

Atelier tout public dès 8 ans. Sur inscription. Binôme possible. .

Médiathèque l’Uni’Vert 10 Rue René Le Hamp Scaër 29390 Finistère Bretagne +33 2 98 57 60 07

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English : Atelier feutrage à l’aiguille, réalisation d’un marque page

L’événement Atelier feutrage à l’aiguille, réalisation d’un marque page Scaër a été mis à jour le 2026-04-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS