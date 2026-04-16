Atelier fleurs en papier crépon dans le cadre de la fête des Marins Foyer des anciens Honfleur

Honfleur

Atelier fleurs en papier crépon dans le cadre de la fête des Marins

Foyer des anciens 44 Rue de la République Honfleur Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-21 2026-04-23 2026-05-07

Dans le cadre de la fête des Marins, la Lieutenance vous propose plusieurs ateliers fleurs en papier crépon afin de décorer un filet de pêche qui sera installé sur l’escalier extérieur de la Lieutenance lors de la procession des maquettes de bateaux à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce.

Dans le cadre de la fête des Marins, la Lieutenance vous propose plusieurs ateliers fleurs en papier crépon afin de décorer un filet de pêche qui sera installé sur l’escalier extérieur de la Lieutenance lors de la procession des maquettes de bateaux à la chapelle Notre-Dame-de-Grâce. .

Foyer des anciens 44 Rue de la République Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 61 67 11 60 lalieutenance@ville-honfleur.fr

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English : Atelier fleurs en papier crépon dans le cadre de la fête des Marins

As part of the Seafarers’ Festival, the Lieutenancy is offering several crepe paper flower workshops to decorate a fishing net that will be installed on the Lieutenancy’s outside staircase during the procession of model ships to the Notre-Dame-de-Grâce chapel.

L’événement Atelier fleurs en papier crépon dans le cadre de la fête des Marins Honfleur a été mis à jour le 2026-04-14 par Calvados Attractivité