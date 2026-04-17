Plouigneau

Atelier fleurs séchées les accessoires fleuris

L’atelier Doussik Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 20:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Adulte & jeune à partir de 14 ans

Créez vos accessoires en fleurs séchées personnalisés peignes, broches, bracelets… Pour s’embellir avec la nature et affirmer son style unique. .

L’atelier Doussik Plouigneau 29610 Finistère Bretagne

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English : Atelier fleurs séchées les accessoires fleuris

L’événement Atelier fleurs séchées les accessoires fleuris Plouigneau a été mis à jour le 2026-04-13 par OT BAIE DE MORLAIX