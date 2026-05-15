Atelier floral à la Chenevière Route de Port-en-Bessin Commes

Commes

Atelier floral à la Chenevière

Route de Port-en-Bessin Château La Chenevière Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-09-05 2026-09-06 2026-11-29

Atelier printanier, atelier floral durant la Fête des Plantes, atelier de Noël aux conifères animés par Béatrice tout au long de l’année, accompagné de son goûter.

Un moment de partage et de convivialité où tout le monde repart avec sa création

Les participants réaliseront et repartiront avec leur composition florale sous les yeux bienveillants et les conseils de Beatrice, avec des fleurs provenant du parc et du jardin bouquetier du Château La Chenevière.

Cet atelier sera accompagné d’un gouter préparé par le chef Pâtissier du Restaurant Le Botaniste du Château La Chenevière. .

Route de Port-en-Bessin Château La Chenevière Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 25 25 Banquetingcheneviere@gmail.com

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English : Atelier floral à la Chenevière

Spring workshop, floral workshop during the Fête des Plantes, Christmas workshop with conifers led by Béatrice throughout the year, accompanied by a snack.

A moment of sharing and conviviality, where everyone leaves with their own creation.

L’événement Atelier floral à la Chenevière Commes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayeux Intercom