Atelier pilates Tiers-Lieu L’Arbre Commes
Atelier pilates Tiers-Lieu L’Arbre Commes dimanche 5 juillet 2026.
Commes
Atelier pilates
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:30:00
fin : 2026-07-05 18:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Atelier découverte du Pilates, méthode d’entraînement complète qui combine renforcement musculaire, amélioration de la posture et travail de la souplesse. Que vous soyez sportif, en quête de bien-être ou en rééducation, cette pratique offre des bienfaits pour le corps et l’esprit.
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Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .
Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com
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English : Atelier pilates
Discover Pilates, a complete training method that combines muscle strengthening, improved posture and flexibility. Whether you’re an athlete, looking for well-being or rehabilitation, Pilates offers benefits for body and mind.
Bring a mat.
L’événement Atelier pilates Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom
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