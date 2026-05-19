Atelier pilates Tiers-Lieu L’Arbre Commes

Commes

Atelier pilates

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:30:00

fin : 2026-07-05 18:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Atelier découverte du Pilates, méthode d’entraînement complète qui combine renforcement musculaire, amélioration de la posture et travail de la souplesse. Que vous soyez sportif, en quête de bien-être ou en rééducation, cette pratique offre des bienfaits pour le corps et l’esprit.

Prévoir un tapis.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation de l’été de L’Arbre. Avec plus de 30 rendez-vous culturels, agricoles, familiaux. Toutes les informations sur www.tierslieularbre.org .

Tiers-Lieu L’Arbre 15 route de Port Commes 14520 Calvados Normandie +33 2 31 51 88 24 larbre.tiers.lieu@gmail.com

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English : Atelier pilates

Discover Pilates, a complete training method that combines muscle strengthening, improved posture and flexibility. Whether you’re an athlete, looking for well-being or rehabilitation, Pilates offers benefits for body and mind.

Bring a mat.

L’événement Atelier pilates Commes a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Bayeux Intercom