Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier floral Rouen

Atelier floral Rouen dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 249 Rue Eau de Robec

Ville : 76000 Rouen

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Rouen

Atelier floral

249 Rue Eau de Robec Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Découvrez l’art floral lors d’un atelier convivial et créatif autour du bouquet de fleurs fraîches. Apprenez à composer un bouquet harmonieux avec des fleurs de saison, tout en bénéficiant de conseils et techniques de composition florale. Repartez avec votre création dans une ambiance chaleureuse et détendue.   .

249 Rue Eau de Robec Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 21 09 23 23  parenthese.enchantee76@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier floral

L’événement Atelier floral Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Seine-Maritime Attractivité

À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)