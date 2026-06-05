Atelier floral Rouen
Atelier floral Rouen dimanche 7 juin 2026.
Rouen
Atelier floral
249 Rue Eau de Robec Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Découvrez l’art floral lors d’un atelier convivial et créatif autour du bouquet de fleurs fraîches. Apprenez à composer un bouquet harmonieux avec des fleurs de saison, tout en bénéficiant de conseils et techniques de composition florale. Repartez avec votre création dans une ambiance chaleureuse et détendue. .
249 Rue Eau de Robec Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 21 09 23 23 parenthese.enchantee76@hotmail.com
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English : Atelier floral
L’événement Atelier floral Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Seine-Maritime Attractivité
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