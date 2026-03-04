Des histoires parfumées aux fleurs d’oranger, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Des histoires parfumées aux fleurs d’oranger Mercredi 1 juillet, 15h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre du festival 1,2,3 contez, Khaled El Naanaa raconte des histoires en arabe et en français pour tous les âges. Sa passion c’est de transmettre, de génération en génération, ces histoires parfumées aux fleurs d’oranger. Un atelier proposé par la Youle Compagnie.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

