Atelier formation d’initiation au compostage Decazeville
vendredi 9 octobre 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
Atelier formation d’initiation au compostage
Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Decazeville de 14h à 15h
Organisé dans le cadre de la Fête du Sol Vivant, Une heure pour apprendre les bons gestes pour réduire et valoriser facilement vos déchets alimentaires et de jardin, tout en produisant un super fertilisant pour vos plantes !
En option : le composteur à 15€ (réservation obligatoire)
Gratuit ! Inscription obligatoire au 05 65 43 95 00 ou m.ellwanger@decazeville-communaute.fr .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 00 m.ellwanger@decazeville-communaute.fr
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English :
L’événement Atelier formation d’initiation au compostage Decazeville a été mis à jour le 2026-08-06 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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