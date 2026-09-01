Informations pratiques

Decazeville

L’Homme Canon Rémy Luchez

Decazeville Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Théâtre acrobatique

Espace Yves Roques Decazeville 20h30

A l’origine, l’homme canon est un tour de foire qui consiste à éjecter un homme dûment botté et casqué d’un canon un peu spécial.

Il est le projectile et il pèse de tout son poids pour décrire sa courbe héroïque. Quelque part, elle chante, et il plane. Tous deux, bien conscients du caractère poétique et kamikaze de la chose, se consument puis s’évaporent. Dans l’homme canon, il est question d’ultime vertige, d’ivresse dans la sobriété et de jubilation dans la retenue.

De et avec Rémi Luchez accompagné de Lola Calvet • Technicien lumière Michael Philis ou Niels Doucet ou Jean-Ulrich Vert • Chargée de production Mathilde Menand.

Durée 50 mn. A partir de 6 ans.

Tarifs : 5€ ou 10€. Billetterie en ligne : https://decazeville-communaute.maplace.fr/

Service culture de Decazeville Communauté 05 65 43 95 15 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 95 15

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English :

Acrobatic Theater

L’événement L’Homme Canon Rémy Luchez Decazeville a été mis à jour le 2026-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)