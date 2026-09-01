Déconnectez des écrans, reconnectez-vous aux autres Decazeville
mercredi 30 septembre 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
Déconnectez des écrans, reconnectez-vous aux autres
Decazeville Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
La Découverte Decazeville de 14h à 17h
Jeux, activités manuelles et activités sportives invitent petits et grands à partager un moment convivial, loin des écrans, pour se retrouver et découvrir des activités ludiques à faire chez soi.
Contrat Local de Santé de Decazeville Communauté 06.70.51.91.49 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 70 51 91 49
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English :
L’événement Déconnectez des écrans, reconnectez-vous aux autres Decazeville a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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