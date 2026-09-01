Informations pratiques

Decazeville

Déconnectez des écrans, reconnectez-vous aux autres

Decazeville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

La Découverte Decazeville de 14h à 17h

Jeux, activités manuelles et activités sportives invitent petits et grands à partager un moment convivial, loin des écrans, pour se retrouver et découvrir des activités ludiques à faire chez soi.

Contrat Local de Santé de Decazeville Communauté 06.70.51.91.49 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 6 70 51 91 49

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English :

L’événement Déconnectez des écrans, reconnectez-vous aux autres Decazeville a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)