Informations pratiques

Decazeville

Exposition “L’éveil d’une vallée”

Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-02

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville du lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h à 17h

Prendre le temps de regarder et s’émerveiller de ce que nous offre la nature. Exposition photos proposée par Malika Tonazzini.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .

Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr

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English :

L’événement Exposition “L’éveil d’une vallée” Decazeville a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)