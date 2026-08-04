Exposition “L’éveil d’une vallée” Decazeville
vendredi 2 octobre 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
Exposition “L’éveil d’une vallée”
Square Jean Ségalat Decazeville Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-02
Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Decazeville du lundi au samedi 10h à 12h30 et 14h à 17h
Prendre le temps de regarder et s’émerveiller de ce que nous offre la nature. Exposition photos proposée par Malika Tonazzini.
Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 43 18 36 .
Square Jean Ségalat Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 43 18 36 tourisme@decazeville-communaute.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition “L’éveil d’une vallée” Decazeville a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Decazeville (Aveyron)
- Exposition Vert Irlande Decazeville 1 septembre 2026
- Programme des Journées Européennes du Patrimoine Decazeville 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’histoire minière de Decazeville, La Découverte et le chevalement de mine, Decazeville 20 septembre 2026
- Les Fatals Picards en concert Decazeville 6 novembre 2026
- Leïla Huissoud en concert Decazeville 26 mars 2027