AGENDA · Decazeville
Cafés parents Decazeville
samedi 26 septembre 2026 · Decazeville
Informations pratiques
Decazeville
Cafés parents
Decazeville Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Maison Commune Emploi Formation Decazeville 9h45 à 12h30
Parents sous pression : et si on décodait les crises de nos enfants ensemble ? Avec Amandine Combret.
Gratuit. Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .
Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73
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English :
L’événement Cafés parents Decazeville a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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