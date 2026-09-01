Informations pratiques

Decazeville

Cafés parents

Decazeville Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Maison Commune Emploi Formation Decazeville 9h45 à 12h30

Parents sous pression : et si on décodait les crises de nos enfants ensemble ? Avec Amandine Combret.

Gratuit. Inscription Centre Social et d’Animation Locale 05 65 47 96 73 .

Decazeville 12300 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 96 73

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cafés parents Decazeville a été mis à jour le 2026-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)