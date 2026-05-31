Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans, Le Chronographe, Rezé

Atelier Fouiller comme un archéologue / 7-10 ans 10 juillet – 28 août, certains vendredis Le Chronographe Loire-Atlantique

Tarif Métropolitain : 3€ // Tarif Non Métropolitain : 6€ // Tarif Carte Blanche : 2.50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T14:30:00+02:00 – 2026-07-10T15:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:30:00+02:00 – 2026-08-28T17:30:00+02:00

Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue. Equipés de truelle, pelle et pinceau, les enfants sont initiés à la fouille dans de grands bacs. A la fin de l’atelier, ils décrivent ce qu’ils ont trouvé, cela leur permet, comme un archéologue, d’analyser et de remettre en contexte leur découverte.

Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.

Sur réservation en ligne.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home »}]

Cet atelier permet de se mettre dans la peau d’un archéologue.

©Le Chronographe