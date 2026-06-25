Villeneuve-d’Ascq

Atelier Fouilles archéologiques

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20 2026-10-21

Initiation aux fouilles archéologiques et à l’étude des objets retrouvés (dessin archéologique, relevés…), découverte des notions de stratigraphie, de prospection, des méthodes de datation.

Version plus accessible pour les tout petits: accessible dès 3 ans.

Sans inscription.

Visitez les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité.

Initiation aux fouilles archéologiques et à l’étude des objets retrouvés (dessin archéologique, relevés…), découverte des notions de stratigraphie, de prospection, des méthodes de datation.

Version plus accessible pour les tout petits: accessible dès 3 ans.

Sans inscription.

Visitez les bâtiments du parc sans supplément.

A 14h: départ de la visite guidée d’1h30 incluant le Moyen Age.

A 15h30: départ de la visite guidée d’1h de la Préhistoire à l’Antiquité. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

An introduction to archaeological excavations and the study of recovered artifacts (archaeological drawing, surveys, etc.), introduction to the concepts of stratigraphy, prospecting, and dating methods.

A more accessible version for very young children: suitable for ages 3 and up.

No registration required.

Visit the park’s buildings at no extra charge.

At 2:00 p.m.: Start of the 1.5-hour guided tour covering the Middle Ages.

At 3:30 p.m.: Start of the 1-hour guided tour covering Prehistory through Antiquity.

L’événement Atelier Fouilles archéologiques Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-25 par Hauts-de-France Tourisme