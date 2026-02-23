Atelier Four à pain Maison du Lieutenant Servoz

Atelier Four à pain

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 13:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Une après-midi autour du four à pain de la Maison du Lieutenant pour réaliser entièrement vos pains et une tarte briochée, le tout cuit au feu de bois.

.

Maison du Lieutenant 2231 route du Mont Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 85 63 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An afternoon around the bread oven at the Lieutenant’s House to make your own bread and a brioche tart, all baked over a wood fire.

L’événement Atelier Four à pain Servoz a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc