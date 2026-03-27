Atelier fusain avec l’artiste Marina Zindy, Fondation François Schneider, Wattwiller

Informations pratiques

Atelier fusain avec l’artiste Marina Zindy Dimanche 20 septembre, 14h00 Fondation François Schneider Haut-Rhin

6 personnes maximum en même temps I atelier en continue durant 3 heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Atelier pour adulte et enfant : réalisation d’un dessin au fusain avec la technique du pochoir.

Le 20 septembre 2026, l’artiste Marina Zindy propose au public visitant la Fondation François Schneider de réaliser une composition graphique en combinant deux approches : la sienne, en utilisant un pochoir représentant une bouteille, issue de sa série « Une bouteille à la mer ». Elle fait également écho au travail de l’artiste Nicolas Floc’h et notamment à la série « Initium Maris » représentant les algues des côtes françaises, visibles dans la première salle de l’exposition « Hydroscape ».

La bouteille se fait recouvrir par différentes espèces et formes d’algues dessinées avec la technique du pochoir. Les compositions dépeignent la richesse et la diversité du vivant.

Fondation François Schneider 27 rue de la première armée 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 03 89 82 10 10 http://www.fondationfrancoisschneider.org https://www.facebook.com/;https://www.instagram.com/fondationfrancoisschneider/ Fondation philanthropique créée en 2000 et reconnue d’utilité publique en 2005, la Fondation François Schneider poursuit un double engagement en faveur de l’éducation et de la culture. Elle permet à de jeunes bacheliers d’accéder à l’enseignement supérieur grâce à des bourses d’études et soutient des artistes contemporains dans le développement de leur carrière.

Inauguré en 2013 et situé dans le village alsacien de Wattwiller, le Centre d’Art offre à ses visiteurs un bel espace d’exposition dédié au thème de l’eau. Ancien atelier d’embouteillage transformé et agrandi pour devenir un centre d’art, son architecture est lumineuse et transparente. Une terrasse panoramique, une librairie et un auditorium viennent également s’inscrire dans le bâtiment.

Un jardin de sculptures et d’installations propose une promenade réjouissante au milieu d’œuvres d’artistes des XXe et XXIe siècles, notamment Niki de Saint-Phalle, Pol Bury, Sylvie de Meurville ou encore Renaud Auguste-Dormeuil. L’eau, sous de multiples formes — fontaine, bassin, toupie —, accueille le visiteur au milieu de la nature. Parking gratuit sur place

Atelier pour adulte et enfant : réalisation d’un dessin au fusain avec la technique du pochoir.

© atelier fusain