Informations pratiques

Atelier « essayage » des uniformes de la Grande Guerre 19 et 20 septembre Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Profitez de notre exposition éphémère pour vous glisser dans la peau des soldats de la Grande Guerre grâce à notre atelier d’essayage. Vous êtes-vous déjà demandé quel poids les soldats portaient sur leur dos ? Si leur tenue était confortable ? Exceptionnellement, des reproductions fidèles d’uniformes militaires seront mises à votre disposition pour des essayages. Pour les plus jeunes, il sera possible de manipuler et découvrir des objets uniques.

Cette activité immersive et originale vous permettra de mieux comprendre les difficultés auxquelles les soldats étaient confrontés au quotidien, bien au-delà des combats.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 09 71 00 88 77 http://www.memorial-hwk.eu Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s’agit de l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

Profitez de notre exposition éphémère pour vous glisser dans la peau des soldats de la Grande Guerre grâce à notre atelier d’essayage. Vous êtes-vous déjà demandé quel poids les soldats portaient sur…

©CMNHWK