Informations pratiques

Wattwiller

Visite regard sur l’exposition Hydroscape

27 rue de la Première Armée Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Ce parcours commenté invite à explorer l’univers de Nicolas Floc’h, sa démarche artistique et les techniques qui donnent sens à ses œuvres.

Ce rendez-vous est une invitation à découvrir l’exposition sous un nouvel angle en compagnie de la médiatrice culturelle. À travers un parcours commenté, vous explorerez la démarche de l’artiste Nicolas Floc’h et les coulisses de ses créations pour mieux comprendre le sens et les techniques de ses oeuvres. .

27 rue de la Première Armée Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 10 10 info@fondationfrancoisschneider.org

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English :

This guided tour invites you to explore the world of Nicolas Floc?h, his artistic approach, and the techniques that give meaning to his works.

L’événement Visite regard sur l’exposition Hydroscape Wattwiller a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay