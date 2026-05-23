Informations pratiques

Wattwiller

Atelier essayage des uniformes

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous êtes-vous déjà demandé quel poids les soldats portaient sur leur dos ? Si leur tenue était confortable ? Cette activité immersive vous permettra de mieux comprendre les difficultés auxquelles les soldats étaient confrontés.

Glissez vous dans la peau des soldats de la Grande Guerre grâce à cet atelier d’essayage. Vous êtes-vous déjà demandé quel poids les soldats portaient sur leur dos ? Si leur tenue était confortable ? Exceptionnellement, des reproductions fidèles d’uniformes militaires seront mises à votre disposition pour des essayages. Pour les plus jeunes, il sera possible de manipuler et découvrir des objets uniques. Cette activité immersive et originale vous permettra de mieux comprendre les difficultés auxquelles les soldats étaient confrontés au quotidien, bien au-delà des combats. .

Col du Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

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English :

Have you ever wondered how much weight soldiers carried on their backs? Were their uniforms comfortable? This immersive activity will give you a better understanding of the challenges soldiers faced.

L’événement Atelier essayage des uniformes Wattwiller a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay