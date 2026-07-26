Journée du patrimoine Itinérance historique et mémorielle à travers le champ de bataille Wattwiller
samedi 19 septembre 2026 · Wattwiller
Informations pratiques
Wattwiller
Journée du patrimoine Itinérance historique et mémorielle à travers le champ de bataille
Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Un parcours sur le champ de bataille, ponctué d’anecdotes et de récits sur les combats de 1915, à découvrir en autonomie.
Une déambulation sur les traces des soldats français et allemands de 1915, avec des témoignages et anecdotes racontés par des bénévoles et guides présents sur le champ de bataille. .
Col du Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu
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English :
A self-guided tour of the battlefield, punctuated by anecdotes and accounts of the fighting in 1915.
L’événement Journée du patrimoine Itinérance historique et mémorielle à travers le champ de bataille Wattwiller a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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