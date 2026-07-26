Informations pratiques

Wattwiller

Journée du patrimoine Itinérance historique et mémorielle à travers le champ de bataille

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un parcours sur le champ de bataille, ponctué d’anecdotes et de récits sur les combats de 1915, à découvrir en autonomie.

Une déambulation sur les traces des soldats français et allemands de 1915, avec des témoignages et anecdotes racontés par des bénévoles et guides présents sur le champ de bataille. .

Col du Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

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English :

A self-guided tour of the battlefield, punctuated by anecdotes and accounts of the fighting in 1915.

L’événement Journée du patrimoine Itinérance historique et mémorielle à travers le champ de bataille Wattwiller a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay