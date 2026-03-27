Exposition éphémère des collections de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

Informations pratiques

Exposition éphémère des collections de l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 19 et 20 septembre Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Tout au long du week-end, l’Historial franco-allemand met à l’honneur ses collections exceptionnelles au sein d’une exposition éphémère.

Venez découvrir les tenues et les objets originaux ayant appartenu aux combattants français et allemands du Hartmannswillerkopf. Habituellement conservés à l’abri des regards afin d’être préservés dans les meilleures conditions, ces objets ne sont exposés qu’à de très rares occasions. Ne manquez pas cette opportunité unique de les découvrir !

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 09 71 00 88 77 http://www.memorial-hwk.eu Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s’agit de l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

Tout au long du week-end, l’Historial franco-allemand met à l’honneur ses collections exceptionnelles au sein d’une exposition éphémère.

©cmnhwk