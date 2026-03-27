Itinérance sur le champ de bataille du Hartmannswillerkopf, Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf, Wattwiller

Informations pratiques

Itinérance sur le champ de bataille du Hartmannswillerkopf 19 et 20 septembre Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Tout au long du week-end, partez en famille ou entre amis à la découverte du champ de bataille et venez à la rencontre de nos bénévoles et de nos guides, qui vous feront découvrir l’histoire de ce site emblématique de la Grande Guerre.

Cette année, l’Historial vous propose un regard inédit sur le Hartmannswillerkopf en mettant à l’honneur les actions de sauvegarde, de préservation et de valorisation patrimoniale menées sur le massif. Une occasion unique de comprendre comment ce haut lieu de mémoire est transmis et protégé pour les générations futures. Un axe tout particulier sera appuyé sur le Monument National qui fête le centenaire de sa construction.

Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf Col du Siberloch, D431 – Lieu-dit Vieil Armand – 68700 Wattwiller Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est 09 71 00 88 77 http://www.memorial-hwk.eu Le Hartmannswillerkopf est un haut lieu de mémoire de la Grande Guerre comportant un monument national avec crypte et esplanade, un cimetière, un champ de bataille scénographié et le premier historial franco-allemand de la Grande Guerre. Il s’agit de l’un des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre. Par Wattwiller, Uffholtz et route des crêtes – Parking en bordure de route.

Tout au long du week-end, partez en famille ou entre amis à la découverte du champ de bataille et venez à la rencontre de nos bénévoles et de nos guides, qui vous feront découvrir l’histoire de ce de…

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