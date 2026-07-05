Festival tour du monde food truck Wattwiller
dimanche 5 juillet 2026 · Wattwiller
Informations pratiques
Wattwiller
Festival tour du monde food truck
Place des Tilleuls Wattwiller Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-30
Direction Wattwiller pour une escale gourmande aux saveurs du monde ! Sur la place des Tilleuls, profitez d’un moment convivial entre découvertes culinaires, partage et ambiance chaleureuse.
Embarquez pour un voyage gourmand au cœur de Wattwiller ! Sur la place des Tilleuls, laissez-vous tenter par des saveurs venues d’ailleurs et profitez d’un moment convivial à partager en famille ou entre amis. Cuisine du monde, découvertes culinaires et ambiance chaleureuse se mêlent pour une parenthèse estivale placée sous le signe du plaisir et de la rencontre. Une invitation à voyager… sans quitter le territoire ! .
Place des Tilleuls Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 42 76 mairie@wattwiller.fr
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English :
Head to Wattwiller for a gourmet stop featuring flavors from around the world! At Place des Tilleuls, enjoy a pleasant time filled with culinary discoveries, shared moments, and a warm atmosphere.
L’événement Festival tour du monde food truck Wattwiller a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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