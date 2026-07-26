Informations pratiques

Wattwiller

Exposition éphémère des collections de l’Historial franco-allemand

Col du Silberloch Wattwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir les tenues et les objets originaux ayant appartenu aux combattants français et allemands du Hartmannswillerkopf.

Venez découvrir les tenues et les objets originaux ayant appartenu aux combattants français et allemands du Hartmannswillerkopf. Habituellement conservés à l’abri des regards afin d’être préservés dans les meilleures conditions, ces objets ne sont exposés qu’à de très rares occasions. Ne manquez pas cette opportunité unique de les découvrir ! .

Col du Silberloch Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 9 71 00 88 77 accueil@memorial-hwk.eu

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English :

Come discover the unique uniforms and artifacts that once belonged to the French and German soldiers who fought at Hartmannswillerkopf.

L’événement Exposition éphémère des collections de l’Historial franco-allemand Wattwiller a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay