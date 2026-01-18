Barr

ATELIER GESTION DU STRESS

1 RUE DE LA STEY Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-17 18:30:00

fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :

2026-06-17

Venez découvrir la kinésiologie et ses bienfaits, on vous expliquera tout sur cette pratique douce !

Venez découvrir des astuces concrètes pour à appliquer au quotidien pour

Mieux gérer vos émotions

Relâcher la pression

Retrouver plus de sérénité au quotidien.

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1 RUE DE LA STEY Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 97 19 22 joailes.kinesio@gmail.com

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English :

Come and discover the benefits of kinesiology, and find out all about this gentle practice!

L’événement ATELIER GESTION DU STRESS Barr a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du pays de Barr