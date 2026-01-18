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ATELIER GESTION DU STRESS Barr

ATELIER GESTION DU STRESS Barr mercredi 17 juin 2026.

Adresse : 1 RUE DE LA STEY

Ville : 67140 Barr

Département : Bas-Rhin

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Barr

ATELIER GESTION DU STRESS

1 RUE DE LA STEY Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:30:00

Date(s) :
2026-06-17

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1 RUE DE LA STEY Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 97 19 22  joailes.kinesio@gmail.com

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English :

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L’événement ATELIER GESTION DU STRESS Barr a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du pays de Barr

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