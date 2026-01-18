ATELIER GESTION DU STRESS Barr
ATELIER GESTION DU STRESS Barr mercredi 17 juin 2026.
Barr
ATELIER GESTION DU STRESS
1 RUE DE LA STEY Barr Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-17 18:30:00
fin : 2026-06-17 20:30:00
Date(s) :
2026-06-17
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1 RUE DE LA STEY Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 97 19 22 joailes.kinesio@gmail.com
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English :
Come and discover the benefits of kinesiology, and find out all about this gentle practice!
L’événement ATELIER GESTION DU STRESS Barr a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de tourisme du pays de Barr
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