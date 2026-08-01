Informations pratiques

Gevrey-Chambertin

Atelier gîte à chauve-souris

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 16:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Au programme

Balade en forêt pour découvrir l’habitat naturel de ce petit animal (annulée en cas de mauvais temps).

Construction et décoration d’un gîte à chauves-souris (à La Halle Chambertin, espace couvert et climatisé).

Animations et jeux pour mieux connaître et comprendre ce mammifère. .

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Atelier gîte à chauve-souris Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*