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AGENDA · Gevrey-Chambertin

Atelier gîte à chauve-souris Gevrey-Chambertin

mercredi 26 août 2026 · Gevrey-Chambertin

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
1 Rue Gaston Roupnel
Ville
21220 Gevrey-Chambertin
Département
Côte-d'Or
Tarif

Gevrey-Chambertin

Atelier gîte à chauve-souris

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Au programme
Balade en forêt pour découvrir l’habitat naturel de ce petit animal (annulée en cas de mauvais temps).
Construction et décoration d’un gîte à chauves-souris (à La Halle Chambertin, espace couvert et climatisé).
Animations et jeux pour mieux connaître et comprendre ce mammifère.   .

1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40  animation@gevreynuitstourisme.com

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English :

L’événement Atelier gîte à chauve-souris Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*

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