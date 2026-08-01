Atelier gîte à chauve-souris Gevrey-Chambertin
mercredi 26 août 2026 · Gevrey-Chambertin
Informations pratiques
Gevrey-Chambertin
Atelier gîte à chauve-souris
1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 16:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Au programme
Balade en forêt pour découvrir l’habitat naturel de ce petit animal (annulée en cas de mauvais temps).
Construction et décoration d’un gîte à chauves-souris (à La Halle Chambertin, espace couvert et climatisé).
Animations et jeux pour mieux connaître et comprendre ce mammifère. .
1 Rue Gaston Roupnel Gevrey-Chambertin 21220 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 34 38 40 animation@gevreynuitstourisme.com
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English :
L’événement Atelier gîte à chauve-souris Gevrey-Chambertin a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Gevrey-Nuits| 2*
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