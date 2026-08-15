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Atelier grainothèque Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

jeudi 29 octobre 2026 · Médiathèque Pierre Fanlac · Périgueux

Atelier grainothèque Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque Pierre Fanlac
Adresse
12 Avenue Georges Pompidou
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Atelier grainothèque

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:00:00
fin : 2026-10-29

Date(s) :
2026-10-29

Découverte et observation des graines.   .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45  mediatheque@perigueux.fr

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English :

L’événement Atelier grainothèque Périgueux a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Communal de Périgueux

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