Atelier Grandir en Gaule romaine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Vieux

Atelier Grandir en Gaule romaine

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 14:30:00

fin : 2026-08-14 14:30:00

Date(s) :

2026-04-13 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Découverte de la vie quotidienne des enfants gallo-romains au travers de manipulations et ateliers s’habiller comme un Romain, écrire comme une Romaine … et fabrication d’une bulla, pendentif porte-bonheur des enfants. Dès 6 ans.

Découverte de la vie quotidienne des enfants gallo-romains au travers de manipulations et ateliers s’habiller comme un Romain, écrire comme une Romaine … et fabrication d’une bulla, pendentif porte-bonheur des enfants.

Dès 6 ans adulte accompagnateur obligatoire

Inscription obligatoire 3€ en supplément de l’entrée du musée .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Grandir en Gaule romaine

Discover the daily life of Gallo-Roman children through hands-on activities and workshops: dressing like a Roman, writing like a Roman… and making a bulla, a lucky charm for children. For children aged 6 and over.

L’événement Atelier Grandir en Gaule romaine Vieux a été mis à jour le 2026-02-17 par Calvados Attractivité