Atelier Grandir en Gaule romaine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux
Atelier Grandir en Gaule romaine Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux lundi 13 avril 2026.
Vieux
Atelier Grandir en Gaule romaine
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 14:30:00
fin : 2026-08-14 14:30:00
Date(s) :
2026-04-13 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Découverte de la vie quotidienne des enfants gallo-romains au travers de manipulations et ateliers s’habiller comme un Romain, écrire comme une Romaine … et fabrication d’une bulla, pendentif porte-bonheur des enfants. Dès 6 ans.
Découverte de la vie quotidienne des enfants gallo-romains au travers de manipulations et ateliers s’habiller comme un Romain, écrire comme une Romaine … et fabrication d’une bulla, pendentif porte-bonheur des enfants.
Dès 6 ans adulte accompagnateur obligatoire
Inscription obligatoire 3€ en supplément de l’entrée du musée .
Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de feuguerolles Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier Grandir en Gaule romaine
Discover the daily life of Gallo-Roman children through hands-on activities and workshops: dressing like a Roman, writing like a Roman… and making a bulla, a lucky charm for children. For children aged 6 and over.
L’événement Atelier Grandir en Gaule romaine Vieux a été mis à jour le 2026-02-17 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Vieux (Calvados)
- Atelier Dans l’école des gladiateurs Route de Feuguerolles Bully Vieux 14 avril 2026
- Les Étonnants Patrimoines Visite des petits romains Route de Feuguerolles Vieux 15 avril 2026
- Visite commentée Exposition Rome, du mythe au virtuel Route de Feuguerolles Vieux 20 avril 2026
- Les étonnants Patrimoine: Visite des touts petits romains Route de Feuguerolles Vieux 21 avril 2026
- Sur la terre des Viducasses Vieux Calvados 1 mai 2026