Atelier gravure à emporter Abbaye de Graville Le Havre

Atelier gravure à emporter

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-19

À la manière d’un ex-voto, créez votre propre message, votre propre ornement. Rassurez-vous, celui-ci ne restera pas gravé sur les murs de l’abbaye mais repartira bien avec vous.

Durée 1h30

À partir de 8 ans.

Inscription obligatoire .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Atelier gravure à emporter

L’événement Atelier gravure à emporter Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie