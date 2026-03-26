Atelier gravure à emporter Abbaye de Graville Le Havre
Atelier gravure à emporter Abbaye de Graville Le Havre mercredi 5 août 2026.
Atelier gravure à emporter
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-19
À la manière d’un ex-voto, créez votre propre message, votre propre ornement. Rassurez-vous, celui-ci ne restera pas gravé sur les murs de l’abbaye mais repartira bien avec vous.
Durée 1h30
À partir de 8 ans.
Inscription obligatoire .
Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00
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English : Atelier gravure à emporter
L’événement Atelier gravure à emporter Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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