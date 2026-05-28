Atelier gravure Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre
Atelier gravure Au musée Salies Bagnères-de-Bigorre mercredi 19 août 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Atelier gravure
Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 17:30:00
Date(s) :
2026-08-19
découverte de la gravure avec une œuvre de Blanche Odin, toute une journée, avec Landry Gicquiaux.
Sur rendez vous.
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Au musée Salies 7 Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 26 01 23 10 didyland@gmail.com
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English :
discover printmaking with a work by Blanche Odin, all day, with Landry Gicquiaux.
By appointment only.
L’événement Atelier gravure Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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