Arès

Atelier griffonnage

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Dessines ton voisin, ta voisine en échangeant sur les techniques de griffonnage

Adultes et enfants accompagnés Gratuit. .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me

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English :

L’événement Atelier griffonnage Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès