Atelier griffonnage Arès
Atelier griffonnage Arès jeudi 18 juin 2026.
Arès
Atelier griffonnage
Rue Jean Templier Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Dessines ton voisin, ta voisine en échangeant sur les techniques de griffonnage
Adultes et enfants accompagnés Gratuit. .
Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
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English :
L’événement Atelier griffonnage Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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