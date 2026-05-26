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Atelier griffonnage Arès

Atelier griffonnage Arès

Atelier griffonnage Arès jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Rue Jean Templier

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Arès

Atelier griffonnage

Rue Jean Templier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Dessines ton voisin, ta voisine en échangeant sur les techniques de griffonnage
Adultes et enfants accompagnés Gratuit.   .

Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18  unegaregard@proton.me

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English :

L’événement Atelier griffonnage Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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