Arès

Kermesse d’école

8 Rue du Temple Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 16:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fêtons la fin de l’année scolaire autour d’un moment convivial pour petits et grands jeux, animations, tombola, restauration sur place.

Tout public. .

8 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine parents.enfantsdabord@gmail.com

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English :

L’événement Kermesse d’école Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès