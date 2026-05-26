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Kermesse d’école Arès

Kermesse d’école Arès

Kermesse d’école Arès vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 8 Rue du Temple

Ville : 33740 Arès

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Gratuit

Arès

Kermesse d’école

8 Rue du Temple Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Fêtons la fin de l’année scolaire autour d’un moment convivial pour petits et grands jeux, animations, tombola, restauration sur place.
Tout public.   .

8 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine   parents.enfantsdabord@gmail.com

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English :

L’événement Kermesse d’école Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès

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