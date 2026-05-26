Kermesse d’école Arès
Kermesse d’école Arès vendredi 19 juin 2026.
Arès
Kermesse d’école
8 Rue du Temple Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 16:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fêtons la fin de l’année scolaire autour d’un moment convivial pour petits et grands jeux, animations, tombola, restauration sur place.
Tout public. .
8 Rue du Temple Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine parents.enfantsdabord@gmail.com
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English :
L’événement Kermesse d’école Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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