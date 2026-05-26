Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940 Arès
Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940 Arès jeudi 18 juin 2026.
Arès
Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940
3 Avenue le Goéland Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, en présence du Générale de corps aérien Stéphane Groen commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace.
Tout public Gratuit.
Lieu: buste du Général de Gaulle, square des Grands Principes Républicains, place du 8 mai 1945, 33740 Arès. .
3 Avenue le Goéland Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940 Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
À voir aussi à Arès (Gironde)
- Les Floralies Place Weiss Arès 30 mai 2026
- Les ateliers théâtre d’Arès font leur show ! Arès 30 mai 2026
- Semaine du Street Art Rencontre à ciel ouvert mur du stade Christian Raymond Arès 1 juin 2026
- Exposition de L4$K4R+ Salle des expositions Arès 1 juin 2026
- Tournoi de Bridge Village des Association, salle n°2 Arès 1 juin 2026