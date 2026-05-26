Arès

Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940

3 Avenue le Goéland Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle, en présence du Générale de corps aérien Stéphane Groen commandant territorial de l’armée de l’air et de l’espace.

Tout public Gratuit.

Lieu: buste du Général de Gaulle, square des Grands Principes Républicains, place du 8 mai 1945, 33740 Arès. .

3 Avenue le Goéland Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 03

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English :

L’événement Hommage aux compagnons de la libération, journée nationale commémorative de l’appel du 18 juin 1940 Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès