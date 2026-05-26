Scène ouverte Arès
Scène ouverte Arès samedi 20 juin 2026.
Arès
Scène ouverte
Rue Jean Templier Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Des artistes amateur·ices présentent leurs compositions, lectures et mises en scène.
Adultes et enfants accompagnés Gratuit.
Renseignements au 07 57 18 08 18 ou sur unegareregard@proton.me
Lieu ancienne gare d’Arès, rue Jean Templier. .
Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
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English :
L’événement Scène ouverte Arès a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme d’Arès
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