Atelier grimpe d’arbre et fanzine prevalaye Rennes
Atelier grimpe d’arbre et fanzine prevalaye Rennes mercredi 22 avril 2026.
Atelier grimpe d’arbre et fanzine prevalaye Rennes 22 et 23 avril Ille-et-Vilaine
Venez grimper dans un arbre et créer du fanzine !
Atelier gratuit et ouvert à toustes
Les Sales Gosses est un fanzine imaginé par Là-Haut et l’Atelier du Bourg, alimenté par les récits des jeunes du quartier Cleuney pendant nos ateliers grimpes d’arbres.
Accès : Métro B arrêt Cleunay / Bus 10 arrêt Montand
Marcher direction parc de la prévalaye
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-23T17:00:00.000+02:00
1
animation@lahaut.bzh 07 86 40 58 35
prevalaye la prevalaye rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- [Rennes] Visite guidée de l’équipière Les halles en commun, 24 Av. Jules Maniez, 35000 Rennes Rennes 22 avril 2026
- Atelier Fanzine prevalaye Rennes 22 avril 2026
- Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mercredi 22 avril Parc du Berry Rennes 22 avril 2026
- ATELIER JARDINAGE Maison de quartier La Bellangerais Rennes 22 avril 2026
- Atelier Fanzine, prevalaye, Rennes 22 avril 2026