Atelier grimpe d’arbre et fanzine prevalaye Rennes 22 et 23 avril Ille-et-Vilaine

Venez grimper dans un arbre et créer du fanzine !

Atelier gratuit et ouvert à toustes

Les Sales Gosses est un fanzine imaginé par Là-Haut et l’Atelier du Bourg, alimenté par les récits des jeunes du quartier Cleuney pendant nos ateliers grimpes d’arbres.

Accès : Métro B arrêt Cleunay / Bus 10 arrêt Montand

Marcher direction parc de la prévalaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-23T17:00:00.000+02:00

1

animation@lahaut.bzh 07 86 40 58 35

prevalaye la prevalaye rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

