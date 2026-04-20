Fêtons la nouvelle piscine de Villejean – Mardi 21 avril Parc du Berry Rennes Mardi 21 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Propositions d’animations pour découvrir les dynamiques sur le quartier de Villejean à l’occasion de l’arrivée de la nouvelle piscine !

Venez rencontrer vos voisins habitants ou professionnels du quartier autour de différentes animation et d’un café ! On termine la journée en chantant avec l’association Synzhoi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-21T18:00:00.000+02:00

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Parc du Berry 4 bis Square du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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