Fêtons la nouvelle piscine de Villejean! Parc du Berry Rennes 21 – 24 avril Ille-et-Vilaine

Accompagnement à la Fabrication de déguisement et objet pour le Défilé

A l’occasion de l’inauguration de la nouvelle piscine de Villejean, l’Atelier des transtions se déplace square du Berry et vous propose son aide pour la fabrication de vos déguisements ou objets mobiles customisés pour le défilé d’inauguration.

L’Atelier des transitions est ouvert au public du Mardi au Vendredi de13h à 18h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-21T13:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T18:30:00.000+02:00

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atelierdestransitions@gmail.com

Parc du Berry 4 bis Square du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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