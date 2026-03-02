Atelier guirlande de la mer Port de La Turballe La Turballe

Atelier guirlande de la mer

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-25 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-11 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02

Les jeunes artistes créeront une belle guirlande colorée, au choix poissons, bateaux, phares… mais toujours une bouée de sauvetage ! Un joli souvenir pour garder la mer toujours près de soi.

A partir de 4 ans .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier guirlande de la mer La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44