Atelier triptyque marin Port de La Turballe La Turballe

Atelier triptyque marin

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-16 15:30:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Trois petits tableaux illustrent la mer dans toute sa profondeur un voilier navigue sous le soleil, des crabes se baladent au fond et une multitude de poissons et méduses colorées nagent entre les deux… Un atelier créatif qui permet de repartir avec un joli tableau pour décorer votre chambre.

Un atelier réservé aux enfants à partir de 4 ans.

Ne nécessite pas d’accompagnateur. .

Port de La Turballe Musée Maison de la pêche La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Atelier triptyque marin La Turballe a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44