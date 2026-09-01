Atelier guitare Barcus
samedi 19 septembre 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Atelier guitare
Salle Floreana Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Elkarbidea, espace de vie sociale, vous invite à Barcus.
Si vous souhaitez apprendre les bases de la guitare réservez votre matinée. Débutants et tous âges et tous niveaux acceptés. Amenez seulement votre guitare. Sur inscription. .
Salle Floreana Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 90 13 86
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English : Atelier guitare
L’événement Atelier guitare Barcus a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque
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