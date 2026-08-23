Bilaka kolektiboa dirau Barcus
dimanche 13 septembre 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Bilaka kolektiboa dirau
Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 14:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Le collectif Bilaka se produit sur le fronton de Barcus, en Soule.
Les quatre danseurs chorégraphes, accompagnés des compositions de Bastien Marianne, métamorphosent les sauts traditionnels (jauziak) en pulsation collective. Une transe lancinante et hypnotique laissant à chacun des interprètes la liberté d’y trouver sa propre résonance pour mieux redéfinir aujourd’hui la danse de ce collectif passionnant. Repli au trinquet en cas de pluie. .
Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Bilaka kolektiboa dirau
L’événement Bilaka kolektiboa dirau Barcus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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