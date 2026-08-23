Informations pratiques

Barcus

Bilaka kolektiboa dirau

Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 14:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Le collectif Bilaka se produit sur le fronton de Barcus, en Soule.

Les quatre danseurs chorégraphes, accompagnés des compositions de Bastien Marianne, métamorphosent les sauts traditionnels (jauziak) en pulsation collective. Une transe lancinante et hypnotique laissant à chacun des interprètes la liberté d’y trouver sa propre résonance pour mieux redéfinir aujourd’hui la danse de ce collectif passionnant. Repli au trinquet en cas de pluie. .

Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Bilaka kolektiboa dirau

L’événement Bilaka kolektiboa dirau Barcus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque