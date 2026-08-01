Pelotalo pelote et talo Barcus
samedi 29 août 2026 · Barcus
Informations pratiques
Barcus
Pelotalo pelote et talo
Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Vous êtes attendus à Barcus.
À l’issue des finales du tournoi de pelote, la soirée pelotalo aura lieu sur la place du fronton. L’occasion de profiter des parties de pelote et de déguster un talo (pastetx) pour continuer cet après-midi sportif. .
Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37
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English : Pelotalo pelote et talo
L’événement Pelotalo pelote et talo Barcus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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