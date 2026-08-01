Informations pratiques

Barcus

Pelotalo pelote et talo

Fronton Barcus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Vous êtes attendus à Barcus.

À l’issue des finales du tournoi de pelote, la soirée pelotalo aura lieu sur la place du fronton. L’occasion de profiter des parties de pelote et de déguster un talo (pastetx) pour continuer cet après-midi sportif. .

Fronton Barcus 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

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English : Pelotalo pelote et talo

L’événement Pelotalo pelote et talo Barcus a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque